Espaçonave Cygnus NG-11 será enviada pela NASA nesta semana

Cygnus NG-11 será o novo veículo espacial enviado pela Agência Espacial Americana (NASA). O lançamento ocorre nesta quarta-feira (17).

Good morning! Wonderful sunrise this morning on the @northropgrumman Antares rocket with the #Cygnus cargo vehicle @NASA_Wallops Pad-0A ahead of the company's 11th resupply mission to @Space_Station. See more 📸 https://t.co/0F02CyByix pic.twitter.com/QVSYjieeGC

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) April 16, 2019