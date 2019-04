Telescópio Hubble da NASA capta aglomerado globular com meio milhão de estrelas

O Telescópio Espacial Hubble da NASA captou um espetacular aglomerado globular com cerca de meio milhão de estrelas.

O registro foi compartilhado pela agência espacial americana no Twitter. O Messier 3 é reconhecido como um dos mais belos de todos. Confira a imagem:

Coating the night sky like sprinkles on an ice cream scoop, this globular cluster contains an incredible half-million stars! This 8-billion-year-old cosmic bauble is 1 of the largest & brightest clusters ever discovered, seen here in a @NASAHubble image: https://t.co/sGnE1XOXNv pic.twitter.com/mjafDsTKcI

— NASA (@NASA) April 14, 2019