Quatro truques para melhorar a experiência do WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp é cheio de truques e novidades. Separamos quatro macetes para melhorar a experiência do app. Confira:

Mudar a forma do texto

Se você quiser destacar uma palavra ou sentença em seu bate-papo colocando o texto em negrito, deve inserir um asterisco (*) no início e no final da palavra ou frase escrita.

Por outro lado, se você preferir usar letras em itálico, deve fazer o mesmo, mas com underline (_). Já para o texto riscado, deve colocar o til (~).

Envie mensagens de texto de outra maneira

É possível enviar mensagens de texto no WhatsApp utilizando comandos de voz. Para isso, é necessário ativar as assistentes "Siri" ou "Google Assistant" . Começamos a conversar e a assistente virtual estará escrevendo.

Duas contas no mesmo computador

Oficialmente não é possível ter duas contas do WhatsApp em um mesmo aparelho celular. Porém, alguns aplicativos oferecem o serviço, no entanto, não são reconhecidos.

Já para quem tem duas contas em aparelho diferentes, é possível ativar as mesmas em um só computador. Bastar usar navegadores diferentes (Chrome ou Firefox) ou mesmo o modo anônimo.

O WhatsApp Web é a maneira mais simples de usar o aplicativo de mensagens no computador, permitindo fazer praticamente tudo.

Aparecer conectado

Você pode responder mensagens no WhatsApp sem aparecer conectado. Para isso, pode utilizar as vantagens do "modo avião".

Ative a função do aparelho e responda o conteúdo. Depois disso, desative o modo para que as mensagens sejam enviadas.

LEIA TAMBÉM: