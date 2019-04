Orlando é o destino preferido dos brasileiros para passar o feriado de Páscoa

As cidades de Orlando, Punta Cana e Nova York são os destinos preferidos dos brasileiros para passar o feriado de Páscoa. A pesquisa foi divulgada pelo site Decolar.com, que realizou um levantamento dos destinos mais procurados pelos brasileiros para passar o período.

Ainda de acordo com a pesquisa, entre os 10 lugares mais procurados, apenas 3 são destinos nacionais.

“Mesmo com o câmbio do dólar mais alto, o brasileiro fica confiante para viajar para fora do país quando há estabilidade da moeda”, explica Alexandre Moshe, diretor-geral do Decolar.

Este é o segundo ano consecutivo que Orlando é eleito o local favorito dos brasileiros para viajar na Semana Santa.

"O destino está sempre em alta. Os parques e atrações da cidade se reinventam com novas opções a cada ano”, disse Moshe.

Já os destinos nacionais caíram no ranking em relação a 2018. No ano passado, São Paulo e Rio de Janeiro apareciam em 3º e 5º lugar entre mais procurados.

Em 2019, a capital paulista ficou na 10ª posição e a capital carioca não compõe mais o TOP 10 dos destinos preferidos pelos brasileiros para viajar no feriado da Páscoa.

Com informações do Decolar

