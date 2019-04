Nissan Versa 2020: confira as fotos do primo do Kicks que chega ao Brasil no próximo ano

A Nissan confirma a chegada do Versa para o mercado Brasileiro em 2020, o carro será uma versão modificada do SUV, Kicks, que já vende bem por aqui.

Nos Estados Unidos a terceira edição do Versa será comercializada com as especificações técnicas similares às do SUV, o que deve ser mantido para cá.

Segundo o sítio especializado Motor1, o Versa 2020 deverá ter motor 1.6 capaz de gerar 112 cavalos de potência.Apesar de ser o carro mais barato do mercado americano, por aqui só chegarão os modelos mais completos.

Ainda de acordo com a publicação, o lançamento deve chegar ao Brasil para concorrer com os sedãs médios de luxo, como o Toyota Prius, o novo ônix e o Honda City.

Confira as fotos do Nissan Versa 2020, primo do Kicks que chega ao Brasil no próximo ano.