Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco esta semana

A terceira semana de abril já começou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para os próximos sete dias deste mês:

Áries

Deixe para trás a insegurança que faz você se sabotar, é hora de começar seus projetos e crescer economicamente. Seus amigos te amam muito e esta semana eles podem aparecer com uma surpresa que vai deixá-lo muito feliz.

Seu ponto fraco é o estresse, então tente investir seu tempo em atividades que o relaxem. Evite o ciúmes e brigas no seu relacionamento. Um amor do passado retornará à sua vida; tente conversar e deixar seus sentimentos claros.

Você decide fazer mudanças em si mesmo. Intervenções médicas terminarão bem. Seu número da sorte é 21 e sua cor é vermelha.

Touro

Você pode ficar estressado, então tente administrar melhor o seu tempo para que acabar com as pendências. Mudanças podem chegar ao trabalho, é por isso que você deve se destacar naquilo que faz.

Tente controlar seu caráter ou temperamento impulsivo para evitar problemas com seu parceiro. Cuide do intestino ou dores de estômago, não coma frequentemente na rua. Você terá muita sorte com números 17 e 90.

Um novo amor do signo de Escorpião ou Aquário virá até você nos próximos dias. Não exagere com álcool para não desperdiçar dias de descanso. Cores claras atrairão mais sorte.

Gêmeos

Sua família passará por momentos difíceis e você irá dar toda a força e encorajamento para ajudar durante a crise. É hora de cuidar dos hábitos e começar a priorizar a sua saúde.

Este ano será de grande estabilidade emocional, então você vai pensar em formalizar seu relacionamento.

Na terça-feira pode chegar uma oferta de emprego, mas é preciso refletir o suficiente antes de tomar qualquer decisão. Lembre-se de pensar muito bem antes de falar, sua personalidade faz com que você às vezes machuque pessoas queridas pelo o que diz.

Você terá grande comunicação com o espiritual nesta semana, então mantenha pensamentos positivos para que tudo que você deseje possa se tornar realidade. Você recebe um convite. Seus números da sorte serão 27 e 33.

Câncer

Você terá alguns dias de descanso em seu trabalho e pode aproveitar para relaxar ou resolver pendencias em casa. Uma viagem pode surgir.

Fique longe de fofocas e lembre-se de não ser indiscreto com o que diz. Você pensa em mudar, pois este ano será de muito crescimento pessoal e já faz um tempo que é necessário ter seu próprio espaço.

Pare de pensar sobre aquele amor que te rejeitou, é melhor olhar para o futuro e conhecer novas pessoas. Seus signos mais compatíveis serão Libra, Sagitário ou Peixes. Se você tem um parceiro, tente manter as coisas calmas e respeitar seu espaço pessoal.

Seus números da sorte são 10 e 54. Esta semana é ideal para repensar suas atitudes e crescer no lado espiritual para estar mais à vontade consigo mesmo. Lembre-se que uma das coisas mais importantes na vida é o amor próprio.

Leão

Não de lado as mudanças que você propôs fazer! É hora de começar a crescer para atrair as energias positivas que farão você ter sucesso.

Haverá mudanças importantes em seu trabalho, então tenha coragem e peça o aumento de salário que você merece. Tenha cuidado com dores no estômago ou problemas intestinais, tente ir com ao médico.

Notícias sobre uma doença de alguém próximo vão deixar você pensativo. Seu número da sorte é 22 e você deve personalizar sua sorte usando a data de nascimento. A melhor cor para atrair o sucesso será azul e seu dia de mais sorte é a terça-feira.

Virgem

Você terá alguns dias de muitas pressões no trabalho, mas deve manter a calma porque seu desempenho está sendo avaliado. Você pode se sentir nostálgico por pessoas que não estão mais ao seu lado; não deixe que isso o deprima.

A oportunidade de tirar umas “férias improvisadas” com um amigo pode surgir. A energia positiva irá envolvê-lo durante toda a semana, então aproveite para finalizar todos os seus projetos pendentes.

Lembre-se de ser mais aberto com as pessoas que ama, eles sempre ficarão felizes com seus sucessos. Seus números da sorte são 18 e 23. Você está muito compatível com os signos de Áries e Gêmeos.

Libra

Semana para estar em paz consigo mesmo e deixar que os maus momentos fiquem para trás. Seu signo é muito espiritual e nestes dias você terá muita ajuda divina. Uma celebração a dois ou coma família pode ser planejada.

É hora de começar aquilo que você sempre desejou – especialmente se envolve trabalho e negócios. Você terá sorte com os números 21 e 33; lembre-se de combiná-los com sua data de nascimento para atrair mais sorte.

O branco ajudará a atrair a força que você precisa para alcançar todos os seus objetivos. Tente administrar melhor o seu dinheiro e não se exceda. Seja precavido e faça o possível para evitar acidentes nos próximos dias.

Escorpião

Você terá muita sorte em tudo relacionado à sua vida profissional, então aproveite essa semana para finalizar todas as suas pendências ou pedir um aumento.

Um amor do passado quer tentar resolver os problemas, mas é preciso fechar esse círculo e começar de novo em outro lugar. Alguém do signo de Touro, Câncer ou Aquário pode vir para fazer a diferença na sua vida amorosa.

Cuidado com a pressão alta. Seu signo é muito generoso e pensa nos outros, por isso não se esqueça que às vezes você deve se colocar em primeiro lugar.

Você receberá dinheiro extra. Seus números da sorte são 21 e 56 e seu dia de mais sorte é a quinta-feira. O vermelho ajudará a atrair a sorte que você precisa.

Sagitário

A oportunidade de um novo emprego – muito atraente – pode estar por vir. Ainda assim, é necessário pensar muito bem todas as vantagens e desvantagens antes de tomar uma decisão.

Não hesite em se aproximar da sua família ou seres queridos para pedir conselhos, eles sempre querem o melhor para a sua vida.

Você estará envolvido em uma situação difícil com um amor proibido. Tente controlar seu sentimento e conhecer pessoas solteiras, especialmente dos signos de Touro, Libra ou Áries, que são muito compatíveis neste momento.

Você ajuda um amigo que está passando por uma situação muito difícil. Seus números da sorte são 09 e 21. É hora de libertar sua mente de rancores, lembre-se de que esses sentimentos só fazem de você regredir. Use mais branco para atrair sorte.

Capricórnio

É hora de você pensar mais sobre o seu futuro e investir em ser ainda mais preparado profissionalmente. Este ano virá o sucesso no trabalho que você espera tanto, mas você deve se aplicar para obter o melhor.

Um convite de última hora pode chegar; aproveite a oportunidade para relaxar. Tente dormir melhor e ficar longe do celular, isso pode afetar seu humor. Na terça-feira você conhecerá pessoas que serão muito importantes para sua vida profissional.

Seus números da sorte são 27 e 30. Nesta quinta-feira reflita sobre todas as coisas boas e más que aconteceram este ano. Lembre-se para progredir é preciso aprender com os sucessos e erros do seu passado.

Aquário

Este período será de renovação para o seu signo. Você pode ser muito dramático em algumas situações e sempre torna os problemas muito maiores do que realmente são. É preciso tentar mudar esse aspecto da sua personalidade.

Alguém no trabalho ou em ambientes de estudo está se apaixonando por você; seja claro e tente não brincar com seus sentimentos. Uma nova oportunidade de emprego ou assinatura de contrato chegará a sua vida.

Um amor do signo de Áries, Câncer ou Libra pode chegar e falar sobre iniciar um relacionamento. Seus números da sorte são 27 e 60; tente se vestir com cores fortes para que sua energia se multiplique.

Se tiver oportunidade de viajar, vá e aproveite a oportunidade para relaxar. Lembre-se que nem tudo na vida é trabalho.

Peixes

Esta semana você terá ajuda para sair de problemas ruins que o afetam há algum tempo. Um amor do passado pensa em você e pode tentar voltar para a sua vida; feche esse círculo e conhecer novas pessoas.

Você prepara uma viagem que o ajudará a renovar suas energias. Seus números a sorte são 09 e 77.

No relacionamento, você ficará muito estável com o seu parceiro, então aproveite a oportunidade para viver momentos significativos a dois. Deixe de lado os ressentimentos e olhe para o futuro.

Cuide de problemas de infecção da pele. Aproveite os dias de descanso para organizar uma reunião com as pessoas que ama.