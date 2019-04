O paraíso astral de cada signo do zodíaco

Todo mundo fala de inferno astral, mas você sabe qual é o seu paraíso astral? O paraíso astrológico reflete seus desejos, seus gostos e até seus objetivos. Durante as datas fornecidas, as pessoas têm mais energia, são mais sábias e felizes.

Áries

Datas: 22 de julho e 22 de agosto.

Signo: Leão

É correlacionado com leão e tem o Sol como regente. Representa sua expressão criativa e, por isso, nessas datas você terá maior energia, alegria e força. Também tem muitas características do leonino com as quais você pode se relacionar muito bem ou odiar muito.

Touro

Datas: 23 de agosto até 22 de setembro

Signo: Virgem

Nesta fase, o taurino terá maior determinação e responsabilidade. Ele se concentrará ansiosamente em seus projetos de vida durante essas datas. Para este signo o mais importante é o planejamento dos seus objetivos, ou pelo menos é a melhor época do ano para fazê-lo.

Gêmeos

Datas: 23 de setembro até 22 de outubro

Signo: Libra

Durante estas datas você aumentará sua sociabilidade e adaptação. Seu otimismo renasce e você já não é aquele que às vezes se esconde por trás dos obstáculos diários que deve superar.

Reprodução / Giphy

Câncer

Data: 23 de outubro e 21 de novembro

Signo: Escorpião

Você terá, nesta etapa, o apoio dos outros. Além de uma maior abertura para a vida amorosa e financeira.

Leão

Datas: 22 de novembro e 21 de dezembro

Signos: Sagitário

Seu otimismo leonino vai parar nas alturas e uma forte vontade de recomeçar vai despertar dentro de você. Também durante essas datas você vai parecer mais radiante e sua auto-estima aumentará. O otimismo de leão também poderá contagiar a todos neste período.

Virgem

Datas: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Signo: Capricórnio

Todas as dúvidas que o afligem se dissiparão durante essas datas. Os nativos desse signo estarão em um período de autoconfiança. O virginiano irá destacar sua auto-estima e seu caminho ficará mais claro.

Libra

Datas: 21 de janeiro e 19 de fevereiro

Signo: Aquário

É um ótimo período para estabelecer metas e conhecer pessoas. Você estará no seu melhor momento, então irá atrair quem quiser. Terá uma atração poderosa que normalmente sua timidez e medo não deixam.

Reprodução / Giphy

Escorpião

Datas: 20 de fevereiro a 20 de março

Signo: Peixes

Para ser ainda mais feliz, você deve prestar atenção no seu sexto sentido. Suas emoções estarão mais presentes e seus sentimentos ficarão à flor da pele. Seu inconsciente estará mais presente do que nunca.

Sagitário

Datas: 21 de março a 20 de abril.

Signo: Áries

Os objetivos que foram propostos durante o ano podem ser alcançados durante esse período. No paraíso astral do sagitariano ficará evidente a personalidade, disposições naturais e tendências. É hora de se conhecer melhor.

Capricórnio

Data: 21 de abril e 20 de maio

Signo: Touro

Maior autoconfiança e segurança para concretizar idéias, conquistar alguém ou conseguir algo que você ama.

Reprodução / Giphy

Aquário

Datas: 21 de maio e 20 de junho

Signo: Aquário

Sentirá mais apaixonado e sedutor durante essas datas. Estará mais ligado ao seu erotismo, percepção e o relacionamento com as outras pessoas.

Peixes

Data: 21 de junho e 21 de julho

Signo: Gêmeos

Se sentirá mais animado, inteligente e criativo durante essas datas. Você terá vontade de amar, de ter seus amigos perto e ser feliz com as suas companhias. Será um momento de estar feliz consigo mesmo.