Battle Royale: Fim de semana é marcado por bugs no game Fortnite

O fim de semana foi marcado por vários bugs no game Fortnite. No Twitter, a desenvolvedora Epic Games revelou os problemas que afetavam o jogo Battle Royale. Confira:

Criativo

Um problema no Modo Criativo afetou jogadores. “Nós estamos cientes de um problema no Criativo aonde jogadores não conseguem usar o Telefone ou outros itens ao carregar uma Ilha de Banco de Areia. Por enquanto vocês podem abrir o menu e renascer para contornar esse problema, assim vocês podem usar itens normalmente”, revelou.

Classificatórias

Classificatórias com um pequeno bug: “Nós estamos cientes de um problema aonde a pontuação das Classificatórias estão aparecendo zeradas. Isso é apenas visual, as pontuações estão sendo computadas corretamente em nosso sistema”.

Nós estamos cientes de um problema aonde a pontuação das Classificatórias estão aparecendo zeradas.

Stream

Também foram identificados alguns problemas no modo replay da Stream. “Nós estamos com alguns problemas no modo replay da Stream, mas vamos continuar tentando”, disse.

Mestra das Tacadas

“Nos soltamos uma atualização para corrigir o preço do traje Mestra das Tacadas, que deveria ser de 800 v-bucks ao invés de 1200. Aos que já compraram ela nós devolveremos a diferença de valor em breve”.

Nos soltamos uma atualização para corrigir o preço do traje Mestra das Tacadas, que deveria ser de 800 v-bucks ao invés de 1200.

Salve o Mundo

“Nós estamos cientes de um problema em que jogadores do Salve o Mundo recebem uma mensagem de erro ao tentar completar um certo tipo de missão", disse.

Fortnite

A desenvolvedora Epic Games também completou o comunicado: "Estamos investigando as causas e traremos informações assim que possível”.

Jogadores presos

“Jogadores que continuam presos a um grupo até que um novo membro entre ou o líder comece outro grupo, não se preocupem, já estamos resolvendo isso”.

