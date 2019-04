3 coisas simples que podem revelar que alguém tem uma queda por você

Certamente, você já suspeitou que alguém estava interessado em você, mas não conseguiu confirmar isso tão cedo.

Pensando nisso, a colunista Wendy L. Patrick, que escreve sobre percepção interpessoal para o portal Psychology Today, reuniu três sinais práticos para saber se alguém possui uma queda por você.

Confira quais são:

Proximidade

Quem gosta de você deseja estar perto. Portanto, um potencial pretendente irá se aproximar –mesmo que de maneiras menos óbvias em caso de insegurança ou constrangimento.

Esses “admiradores” podem fazer ou dizer algo para garantir que você note sua presença; um simples “oi”, uma pergunta ou encontrar outra razão para estimular uma conversa, mesmo que breve – provavelmente sobre algo que você já mencionou para eles no passado.

Reprodução / Giphy

Como fazer uma amizade se transformar em namoro? Estudo revela que isso é mais simples do que parece Se apaixonar por um amigo é confusão na certa? Nem sempre.

Memória seletiva

Alguém que esteja interessado se lembra do que interessa para você; seja seu gênero musical preferido, lugares que gosta, comidas favoritas, entre outros.

Uma pessoa apaixonada quer agradar e muitas vezes acaba demonstrando memória seletiva através de conversas. Portanto, seu admirador se lembra do que você revela sobre si mesmo e usará isso a seu favor.

Reprodução / Giphy

Vontade de consumir o novo

Uma série de estudos mostraram que ter uma queda por alguém aumenta o comportamento de consumo em busca de variedade. Aparentemente, isso vem o desejo de recuperar o senso de controle que se perde ao não comunicar seus sentimentos ao objeto do seu afeto, mas continuar com expectativas de provocar um relacionamento romântico.

Na primeira pesquisa, os autores descobriram que os participantes “que tinham uma queda por alguém” expressavam uma atitude mais positiva em relação a um pacote de iogurte com vários sabores do que um pacote de sabor único.

Já na segunda, eles confirmaram que os participantes com uma história de paixão romântica selecionaram mais sabores de doces oferecidos a eles do que participantes sem nenhuma paixão. Sim, agora você já sabe que deve prestar mais atenção no que aquele seu “colega” de trabalho pede para almoçar!