Receita Masterchef: kebab com homus, salada e molho de coalhada

Ingredientes para a carne

40 kg de alcatra e coxão mole

Canela em pó a gosto

Pimenta síria a gosto

Alho em pó a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo da carne

Tempere a carne. Coloque no espeto ou cozinhe com ajuda de uma chapa.

Ingredientes para o molho de alho

1 litro de leite

Alho a gosto

Sal a gosto

Óleo

Modo de preparo do molho de alho

Bata o litro de leite com alho. Vá acrescentando o óleo até dar o ponto de maionese. Tempere com sal a gosto.

Ingredientes para o homus

Grão de bico

1 folha de louro

1 cebola

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Tahine a gosto

Alho a gosto

Suco de limão

Modo de preparo do homus

Deixe o grão de bico de molho em água do dia para a noite. Escorra a água e coloque em uma panela de pressão com quatro dedos de água acima da quantidade de grãos. Acrescente uma cebola em pedaços grandes, uma folha de louro, pimenta, alho e sal a gosto.

Deixe cozinhar por 40 minutos depois de pegar pressão. Coloque os grãos no processador e bata. Acrescente água do cozimento até a pasta ficar na consistência desejada. Tempere com suco de limão, alho cru, azeite. Acerte o sal e tahine de acordo com o seu paladar.