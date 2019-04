Os signos que manipulam seus parceiros sem peso na consciência

Alguns signos do zodíaco são dominantes e astutos, o que fazem com que eles possam manipular seus parceiros com maestria e sem muito peso na consciência.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

Eles sabem perfeitamente como lidar com cada situação e suas palavras para conseguir o que querem, são muito inteligentes quando querem manipular alguém e é por isso que as pessoas nem percebem que estão sendo manipuladas.

Leão

Ele é capaz de acomodar a situação para fazer os outros pensarem que ele está certo. Pode até ignorar as necessidades do seu parceiro para conseguir o que ele quer.

Escorpião

O escorpiano sabe manipular através das suas ações, ele não precisa discutir ou convencer os outros, mas se for necessário sabe como fazer isso sem ser descoberto.