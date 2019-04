Observatório da NASA registra gigantesco aglomerado estelar

O Observatório Chandra, da agência espacial americana, registrou um gigantesco aglomerado estelar. A imagem foi compartilhada no Twitter.

NGC 1929 é um aglomerado de estrelas embutido na nebulosa N44, que é encontrado na Grande Nuvem de Magalhães, de acordo com informações da NASA.

Estrelas massivas no aglomerado produzem radiação intensa, expelem matéria e explodem relativamente rápido como supernovas.

Ventos das estrelas massivas e choques das supernovas esculpem "superbubbles" no gás visto em raios X por Chandra (azul).

Os dados infravermelhos mostram poeira (vermelho), gás frio e luz óptica (amarelo). O aglomerado estelar fica a cerca de 160 mil anos-luz da Terra. Confira o registro impressionante:

About 160,000 light years from Earth, star cluster NGC 1929 is nestled in the N44 nebula. Legions of new stars are forming here and racing through their evolutions to explode as supernovae! Want to know more? https://t.co/HckTMPIplq #beautiful #pic pic.twitter.com/Wyv06aKbLg

— Chandra Observatory (@chandraxray) April 5, 2019