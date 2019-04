Golpe circula pelo WhatsApp e promete assinaturas grátis do Spotify

Um novo golpe que circula pelo WhatsApp promete um ano de Spotify Premium grátis. A fraude, que já fez vítimas, foi identificada pela ESET.

O Spotify é o serviço de streaming de música mais usado no mundo. Com isso, os criminosos se aproveitaram dessa popularidade para atingir uma quantidade ainda maior de vítimas.

Ao clicar no link repassado, as vítimas são levadas a uma página com instruções para o recebimento da ‘assinatura Premium’. Nesse momento, ela é induzida a responder a uma pesquisa.

ESET

A ativação do suposto 'prêmio' acontece quando a campanha é propagada para os contatos no WhatsApp e, em seguida, o botão “Ativar conta” é pressionado. Também são exibidos depoimentos falsos.

Como os cibercriminosos podem obter lucros financeiros ? Existem propagandas vinculadas à página maliciosa que fazem com que cada acesso credite certo valor. E como é possível estar protegido? Confira algumas dicas:

Desconfie de promoções que não sejam veiculadas pelos meios oficiais da empresa as quais elas se referem;

Evite clicar em links suspeitos, mesmo que venham de alguém que você conheça;

Sempre utilize softwares de proteção em todos os dispositivos conectados à internet.

Outra questão importante: Não propague informações, links ou arquivos sem ter certeza de sua procedência e integridade.

