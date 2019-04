Como tomar o chá verde? Publicações mostram qual a forma mais efetiva de inseri-lo na dieta

Muito se fala dos grandes benefícios que aportam o chá verde para a saúde. Incluí-lo na die pode ser uma boa media para perder peso, mas qual seria a melhor forma de toma-lo?

A planta contém cafeína e estimula o organismo par que incremente a queima de gordura, no entanto, de acordo com o sítio estrangeiro Nueva Mujer, isso só ocorre com o método correto de ingestão.

O chá deve ser consumido em estado natural, ou seja, ferver 4 ou 5 folhas em água quente por 10 minutos segundo o American jornal of Clinical Nutrition.

O jeito certo de tomar chá verde

Se o seu objetivo é emagrecer de forma efetiva, ingira uma xícara da bebida 20 minutos depois de comer, pois ela ajudará a digerir mais rápido a comida. Alguns chás verdes comerciais contêm saborizantes, e eles devem ser evitados.

Cada xícara não deve superar três gramas de chá verde. Um militro extrato também pode causar efeitos interessantes para o corpo humano.

Leve em conta que não se deve abusar desta bebida. De acordo com o Centro Médico da Universidade de Maryland, a quantidade de chá verde recomendada é de três xícaras por dia no máximo.