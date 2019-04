Aquilo que faz cada signo se sentir jovem novamente

Todos podemos identificar situações, sentimentos ou coisas que nos fazem sentir mais jovens. Confira aquilo que desperta este lado da personalidade de cada signo do zodíaco:

Áries

Este signo se sente mais jovem quando está em movimento e se mantém ativo. Eles adoram testar seus limites e sempre acabam voltando à sua essência quando algo estimula sua vitalidade.

Touro

O taurino tem uma conexão especial com a sua infância, por isso ele costuma se sentir mais jovem quando ficam em contato com coisas prazerosas que costumava fazer nesta época da sua vida.

Gêmeos

O geminiano se conecta com a sua jovialidade quando decide tomar atitudes audaciosas. Ele costuma sentir ainda mais vitalidade quando se expressa sem medo.

Câncer

O canceriano se relaciona com o seu lado mais jovem quando questiona e não sente receio de interagir desta forma com as pessoas ao seu redor.

Leão

O leonino já é dono de uma alegria que por vezes o faz se sentir mais jovem, mas ele consegue aumentar essa sensação quando tem acesso às coisas belas da vida.

Virgem

Os virginiano se sentem mais jovens quando estão cercados por pessoas queridas que possuem comportamentos infantis, crianças ou quando encontram amigos de longa data.

Libra

O libriano se sente mais jovem quando pode usar sua liberdade e criatividade como deseja.

Escorpião

O escorpiano consegue se sentir mais jovem quando pode relaxar e tira o peso de problemas sérios das suas costas.

Sagitário

O sagitariano abraça sempre seu lado juvenil e este fica ainda mais aflorado quando ele está prestes a viver novas experiências e pode se sentir naturalmente mais conectado com si mesmo.

Capricórnio

O capricorniano se sente jovem de novo quando tem a liberdade de agir como ele deseja, sem se preocupar com os julgamentos e focando apenas em sua capacidade de encontrar respostas para as suas perguntas.

Aquário

O aquariano se sente mais jovem quando consegue cuidar de si mesmo e fazer o que ama. Seu idealismo e criatividade ganham ainda mais vitalidade quando ele está neste caminho.

Peixes

O pisciano possui uma conexão especial com suas lembranças e situações emocionais desta época. Portanto, ele até pode ficar nostálgico, mas tende a se sentir mais jovem quando se lembra ou entra em contato com esta fase da sua vida.