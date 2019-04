Tumba ptolemaica é encontrada no Egito

Arqueólogos encontraram uma tumba no Egito que pode ser do início do período ptolemaico.

O túmulo foi construído para um homem chamado Tutu e sua esposa perto da cidade egípcia de Sohag.

Dentro do túmulo, foram encontradas múmias de uma mulher e uma criança, além de falcões e outras espécies de pássaros munificados.

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

O secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito descreveu o túmulo como 'belo e colorido'.