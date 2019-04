Tecnologia: Samsung anuncia novos Galaxy A

A Samsung anunciou nesta semana os novos integrantes da série Galaxy A. Ao lado do Galaxy A80, também foram lançados os Galaxy A70, A50, A30, A20 e A10. Confira os novos modelos:

Galaxy A70

Com Display Infinito Super AMOLED de 6,7 polegadas, o Galaxy A70 oferece uma experiência mais imersiva para as atividades cotidianas. O smartphone traz o leitor de impressão digital integrado a tela.

Câmera: A câmera traseira tripla do Galaxy A70 tem lente principal com resolução de 32 MP. Tem lente de profundidade e UltraWide (de 8MP e 123°). A câmera frontal também possui os mesmos 32MP. Os recursos das câmeras auxiliam o usuário a tirar a foto perfeita de forma intuitiva.

Performance: Tem bateria de 4.500 mAH e carregamento Ultrarrápido de 25W. O Galaxy A70 é Dual SIM e possui 6GB de RAM e 128GB de memória interna, podendo ser expandida com mais 512GB utilizando um cartão MicroSD. O aparelho também conta com a interface One UI da Samsung.

No Brasil, o produto estará disponível em junho em três cores diferentes – Azul, Preto e Branco. O preço sugerido será divulgado em breve.

Galaxy A50

O Galaxy A50 tem câmera tripla, sendo a principal de 25MP. Com o auxílio da Inteligência Artificial (IA), as câmeras do Galaxy ajudam a captar a melhor imagem, por meio do recurso Otimizador de Cena, que reconhece e aperfeiçoa 20 cenas e do recurso Detecção de Falhas.

Performance: Tem bateria de 4.000 mAH e carregamento rápido. O Galaxy A50 é Dual SIM, possui 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna podendo ser expandida com mais 512GB. O smartphone conta ainda com processador octactore de 2.3 GHz e vem equipado com desbloqueio de impressão digital na tela.

No Brasil, o novo Galaxy A50 estará disponível a partir do dia 22 de abril com preço sugerido de R$ 1.999. O consumidor poderá escolher entre três cores: preto, azul e branco.

Galaxy A30

O Galaxy A30 vem equipado com uma bateria de 4.000mAh e carga rápida. A tela é de 6,4 polegadas Super AMOLED. Também inclui recursos avançados como a câmera dupla, incluindo uma Lente UltraWide (Panorâmica).

Performance: O aparelho é Dual Sim, possui 4GB de RAM e 64GB de memória interna podendo ser expandida com mais 512GB utilizando um cartão MicroSD.

No Brasil, o celular estará disponível nas cores preto, branco e azul, a partir do dia 22 de abril com preço sugerido de R$ 1.599.

Galaxy A20

O Galaxy A20 tem Display Infinito Super AMOLED de 6.4 polegadas, bateria de 4000 mAh com carregamento rápido e câmera dupla.

A câmera principal de 13 MP permite fotos claras e brilhantes independentemente das condições de iluminação. Já a câmera UltraWide registra cenas em um ângulo de 123°. Também possui funções de realidade aumentada.

Performance: O A20 é Dual SIM, com 3GB de RAM e 32GB de memória interna podendo ser expandida com mais 512GB utilizando um cartão MicroSD.

No Brasil, o Galaxy estará disponível a partir do dia 22/04 nas cores preto, azul e vermelho. O preço sugerido é de R$ 1.299.

Galaxy A10

Com o melhor custo benefício da categoria, o novo Galaxy A10 possui Display Infinito de 6.2 polegadas, bateria de 3.400 mAh e câmera traseira de 13MP com abertura f1.9. A câmera frontal possui 5MP.

O smartphone é Dual SIM, possui 2GB de memória RAM com 32GB de memória intern1 podendo ser expandida com mais 512GB utilizando um cartão MicroSD2.

No Brasil, o Galaxy A10 estará disponível a partir do dia 22/04 nas cores preto, azul e vermelho. O preço sugerido é de R$ 999.

