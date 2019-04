Detox de maçã, erva-doce e linhaça ajuda a emagrecer e ativa o trato intestinal

Os sucos detox podem ser grandes aliados nas dietas para perder peso. Planos alimentares e atividades físicas compõem a rotina de pessoas que querem levar uma vida saudável.

Além de ativar o trato intestinal, as sementes de linhaça contêm ômega 3 e ômega 9, gorduras essenciais para o bom desenvolvimento do corpo humano. Esta bebida ainda é boa para regular o apetite por causa da alta quantidade de fibras.

Lembre-se de consultar um nutricionista para poder elaborar um plano alimentar de acordo com os seus objetivos.

Confira a receita do detox que ativa a digestão

Ingredientes

Um copo com uma infusão de erva-doce (200ml)

2 maçãs

Uma colher de sopa de semente de linhaça (30g)

Preparação: corte as maçãs em pedaços, leva-as ao liquidificador junto com o chá de erva-doce e as sementes. Bata tudo até que fique homogêneo, aí estará pronto para consumo.