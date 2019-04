Os signos do zodíaco que mais pesam emocionalmente

Alguns signos do zodíaco podem acabar contagiando as outras pessoas com os seus problemas e isso faz com que a convivência com eles se torne complicada.

Confira os signos que mais pesam emocionalmente:

Áries

Quando não está feliz, o ariano tende a impedir que os outros sintam este sentimento. Ele acaba sendo uma carga emocional bastante pesada quando está insatisfeito, pois desconta suas frustações facilmente e das piores formas.

Touro

Quando está imerso em seus problemas, ele não leva em conta o sentimento dos outros e isso pode ser um grande problema para seus relacionamentos. Ele também pode agir de forma manipuladora neste sentindo e fazer com que os outros se sintam culpados por coisas que não deveriam.

Virgem

O virginiano não lida bem com as surpresas e adversidades no início, o que pode gerar uma espécie de martírio que acaba se espalhando entre as pessoas que se importam e convivem com ele. Este signo também costuma agir com certa superioridade e crítica que pode deixar os outros esgotados.

Sagitário

O sagitariano contagia os outros quando está insatisfeito! Ele pesa emocionalmente quando as coisas não saem como o esperado e então decide envolver todos ao redor no seu sofrimento para tentar consertar ou conseguir o que quer.

Peixes

O pisciano pode ser muito sensível e viver suas dores de maneira muito profunda. Por isso, este signo pode acabar sendo um peso no emocional das pessoas que se preocupam com ele, fazendo com que todos ao redor também se sintam afetadas.