Os signos que sempre fazem promessas que não podem cumprir

É normal não conseguir cumprir determinadas promessas durante a vida. No entanto, existem quatro signos do zodíaco que dificilmente conseguem realizar as coisas que se comprometeram.

Confira se você está na lista:

Libra

O libriano costuma ser justo, mas em questões amorosas ele pode deixar seu senso de justiça de lado. Isso acontece porque ele odeia que as pessoas se decepcionem, o que os leva a prometer coisas que não conseguirão cumprir.

Sagitário

O sagitariano é levado pelo entusiasmo e emoção do momento. Muitas vezes, ele acaba até se esquecendo do que havia prometido e se compromete com coisas completamente opostas.

Reprodução / Giphy

Gêmeos

O geminiano pode até cumprir suas promessas, mas eles demoram nisso. Por isso, as pessoas que esperam uma atitude deles acabam desistindo e eles saem isentos dessa responsabilidade.

Touro

O taurino pode se comprometer a fazer várias coisas, mas ele tem um pouco de medo de mudar e está sempre esperando o melhor momento para agir. Dessa forma, ele pode se concentrar em fazer muitas promessas bonitas, mas termina realizando poucas delas.