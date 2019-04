O signo do zodíaco que precisa pensar muito bem antes de falar

Durante este fim de semana, um dos signos mais leais e mais persistentes do zodíaco, precisará tomar muito cuidado com a maneira que se expressa – especialmente em situações amorosas.

Quer saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

Desta vez, o taurino é quem precisará pensar muito bem antes de falar.

Uma sensação de confiança está tomando conta de você, mas é preciso ser muito cuidadoso para não cair na arrogância e ser desagradável com os outros.

Geralmente, você costuma ser mais passivo, mas durante esses dias sua vontade de dizer o que pensa deve aumentar consideravelmente. Tenha em mente que depois que uma palavra é dita, ela não pode ser apagada; além disso, a forma como nos comunicamos tem o poder de destruir e construir.

Pode parecer muito complicada, mas esta fase também pode ser positiva! Este momento é propício para gerar conversas importantes e chegar a decisões que caminham para a resolução de problemas, liberando você para seguir em frente curado e em paz.

Na vida amorosa, as pessoas podem finalmente ter coragem de enfrentar problemas do passado e virar a página, gerando ainda mais proximidade e intimidade para o casal. Os relacionamentos que estão no início também podem ser influenciados, já que uma conversa sincera e empática pode fazer com que a relação progrida mais depressa.

No entanto, aqueles que estão passando por momentos delicados podem ter que lidar com “a gota que transborda o copo”, uma situação que colocará as pessoas no limite ou prontas para tomar uma decisão importante.