WhatsApp lançará novo recurso no Android para combater pessoas indesejadas

O WhatsApp enviou uma nova atualização por meio do Programa Beta do Google Play , elevando a versão para 2.19.101. No update, fica visível que app ativará em breve o recuso de ‘ignorar chats arquivados’, conforme revelado pelo site Wabetainfo.

Atualmente quando um contato é arquivado, ele sai da lista de chat e vai para uma ‘pasta oculta’. No entanto, em caso de nova mensagem, ele volta a aparecer. Uma espécie de ‘apagar’ a conversa sem eliminar as mensagens trocadas.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.101: what's new?

WhatsApp is finally developing a Vacation Mode feature 🏖 for Android, called now Ignore archived chats (available in future) and Archived chats moved in this beta (enabled).

Details in the article.https://t.co/HBrJN1Idtk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 10, 2019