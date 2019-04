Tecnologia: Fabricante japonesa divulga protótipo de smartphone dobrável

A fabricante japonesa ‘Sharp Corporation’, pouco conhecida no Brasil, mostrou um protótipo de smartphone que dobra verticalmente.

O aparelho é no formato flip, de acordo com o site especializado Engadget. Ele tem semelhanças com o Motorola RAZR. Confira vídeo demonstrativo:

Tem painel AMOLED de 6.18” com a resolução de 1440 x 3040. No entanto, ainda não foram divulgadas informações sobre o lançamento do aparelho.

