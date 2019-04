NASA divulga espetacular imagem infravermelha da atmosfera de Júpiter

A Agência espacial americana divulgou uma espetacular imagem infravermelha da atmosfera de Júpiter. O registro foi compartilhado no Twitter nesta quinta-feira (12).

“Infundida com faixas de vermelho, azul e amarelo, esta imagem infravermelha da atmosfera de Júpiter revela que o vento solar tem uma forte influência no planeta”, revelou.

Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol.

Segundo a instituição, em apenas um dia de vento solar atingindo Júpiter, os cientistas observaram sua temperatura aumentando.

"O impacto do vento solar em Júpiter é um exemplo extremo do clima espacial", disse James Sinclair, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Confira a foto:

Infused with swaths of red, blue & yellow, this infrared image of Jupiter’s atmosphere reveals that solar wind has a strong influence on the planet. Within just a day of solar wind hitting Jupiter, scientists observed its temperature rising. Learn more: https://t.co/m8iDjVqi39 pic.twitter.com/zeEUKeq3RL

— NASA (@NASA) April 12, 2019