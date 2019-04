O futuro da vida amorosa de todos os signos do zodíaco pode mudar a partir de hoje

Trânsitos poderosos se unem este 12 de abril e entre eles Mercúrio entrará em Peixes, um signo mutável cuja sensibilidade é a principal e mais forte característica.

Neste momento, energias que falam muito sobre limites, confiança e relacionamentos amorosos estarão ainda mais vivas e devem influenciar os acontecimentos pelos próximos seis meses.

Descubra o que devemos levar em conta durante esta fase:

O amor em evidência

Quando pensamos em felicidade, quase sempre consideramos nossa vida amorosa. Algumas pessoas podem fazer isso de maneira muito idealista, fantasiando o romantismo e este é um retrato da sociedade. No entanto, este é o momento de trabalhar de verdade no futuro das questões do coração.

É hora de buscar as limitações que pensamos ter na vida, no amor e analisá-las. Situações podem voltar a nos colocar de frente com passado e isso será fundamental para que possamos resolver problemas importantes e realmente seguir em frente, evoluindo em muitas questões.

Reprodução / Giphy

Precisamos conversar

Nem sempre é fácil encarar conversas decisivas ou de esclarecimento, mas elas são extremamente necessárias. Este é o momento de aprender a falar, organizar nossas ideias e expressar o que desejamos – especialmente aos nossos parceiros.

Este trânsito pode nos ajudar a fazer descobertas sobre nós mesmos e mudar a maneira como fazemos as coisas. Muitas vezes não paramos para refletir que nossas atitudes problemáticas podem atrair aquelas reações do outro que tanto nos incomodam.

Não tenha medo de mostrar seu coração a si mesmo e aos outros. É hora de processar sentimentos para iniciar um processo de cura que será fundamental.

Reprodução / Giphy

Descubra, enfrente e supere

Agora é a hora de descobrir aquilo que está nos deixando estagnados e a única opção é enfrentar, superar e seguir em frente da melhor forma.

Os próximos seis meses serão de uma intensa reavaliação de tudo aquilo que nos impede de ter a vida que sempre desejamos. Este será o grande passo para entender nossas insatisfações e poder finalmente crescer.

Lembre-se que quando estamos dispostos a mudar, entendemos com mais paciência aquilo que não deu certo e ficamos livres para melhorar e voltar a planejar uma nova vida!