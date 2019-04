Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O segundo final de semana de abril chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Sexta-feira para tomar uma decisão importante que fará você crescer no seu local de trabalho ou carreira, lembre-se de que você não deve discutir seus planos antes que eles sejam concretizados para não atrair a inveja.

Você é o signo mais forte do zodíaco e é por isso que as pessoas confiam em você para tomar decisões importantes. Tente sempre dar o melhor de si e os melhores conselhos.

Você pagará contas atrasada, tente administrar melhor seu dinheiro. Seus números da sorte são 23, 29 e 41. Tente resolver e entender melhor seus sentimentos; se você der amor, receberá amor.

Lembre-se que é preciso ser cuidadoso com amigos ou pessoas no trabalho que se disfarçam como boas pessoas, mas não são. Seja muito prudente!

Touro

Você dívidas do passado, lembre-se que é muito importante estar em dia com suas despesas para não deixar nada acumular. As estrelas se alinharão a seu favor e será preciso tomar uma importante decisão que irá trazer muita estabilidade.

Você permanecerá estável com seu parceiro e terá um fim de semana de intensa paixão. A notícia de que um membro da família vai se casar chegará.

Em questões trabalhistas é preciso ser muito persistente e nunca se deixar ser derrotado; você chegará longe. Uma viagem é planejada e chegou a hora de administrar melhor seu dinheiro para que não ter dificuldades financeiras. Seus números da sorte são 01, 22 e 89.

Gêmeos

Fim de semana para estar em paz consigo mesmo e sua família. Aproveite o carinho de quem o ama e sua companhia, isso o fará relaxar e não procurar problemas onde não existem.

Você recebe reconhecimento em seu trabalho ou dinheiro extra. Lembre-se de que você é o gêmeo do zodíaco e isso aumenta sua astúcia e inteligência; coloque em prática e não tenha medo iniciar seu próprio negócio nos finais de semana.

Um amor pode se afastar por causa de problemas de ciúmes. Você terá sorte no domingo, com os números 20, 23 e 41. Aproveite os próximos dias, pois eles serão de muita ajuda espiritual e trarão respostas importantes.

Câncer

Sexta-feira para concretizar um projeto que estava encaminhado. Lembre-se que seu signo é muito dedicado em tudo o que faz e por isso alcança seus objetivos. Você terá muita sorte em tudo relacionado ao trabalho, mas deve ter cuidado com o estresse.

Tente cuidar mais da sua saúde e mente para afastar energias e pressões negativas. Alguém está muito apaixonado e falará sobre a possibilidade de relacionamento.

Cuidado com a fofoca, pois você pode ser culpado por espalhar um boato. Se alguém o procurar para fazer acusações, tente não dar tanta importância a ele.

Você terá muita sorte em tudo o que empreender e que não deve duvidar, porque boas vibrações estão ao seu redor nos próximos dias. Seus números da sorte são 06, 55 e 81.

Leão

Você vai atravessar alguns problemas no trabalho ou vida pessoal. Seu signo é muito temperamental e que pode não medir as palavras, por isso tente sempre pensar antes de falar e resolver tudo o que faz sem estresse.

Alguém pode convidá-lo para uma viagem. Cuidado com os problemas intestinais ou estomacais, é hora de controlar um pouco mais seus hábitos nocivos e aquilo que ingere.

Não procure mais aquele amor que foi embora e tente encontrar pessoas mais compatíveis com o signo de Áries e Libra. Seus números da sorte são 09, 11 e 25.

Você precisa se sentir mais inspirado e relaxado, portanto tente ter mais contato com o sol e a natureza.

Virgem

Sexta-feira para analisar uma mudança radical em seu trabalho, projeto, negócio ou carreia. Lembre-se que você está no melhor momento para crescer economicamente e este fim de semana trará novas ideias para se reinventar completamente.

Cuide de dores de cabeça ou enxaqueca. Um amor do passado pode procurá-lo, mas não será para o seu bem ou para trazer boas notícias.

Você se encontrará com pessoas que não vê há muito tempo. Seus números da sorte são 03, 01 e 99. É hora de fechar episódios marcaram muito a sua vida e iniciar uma nova fase de renovação em vários aspectos, especialmente pessoais.

Libra

Você terá dias de mudanças radicais em sua vida, mas não deve temer, porque qualquer decisão que tomar será para o seu bem. Você vai aproveitar três dias de muita convivência com sua família e entes queridos.

Cuidado com dores nas costas ou nos rins; quando tenha problemas que afetam sua vida, não hesite em procurar um especialista.

Não vá tanto atrás de alguém que já não está mais com você, melhor sair e conhecer pessoas mais compatíveis, especialmente dos signos de Escorpião, Sagitário e Peixes.

Seus números da sorte são 01, 63 e 27. Novas oportunidades de crescimento no trabalho começam a chegar; tenha cautela e cuidado com fraudes ou problemas de dívidas. Procure administrar melhor suas finanças.

Escorpião

Sexta-feira de energias positivas e surpresas agradáveis ​. Lembre-se de que você está em um importante momento de crescimento pessoal. Além disso, você pode ter oportunidades de emprego.

Resolva situações de fofocas ou problemas com um ex para ficar em paz. Você pode receber um dinheiro que você não esperava e seus números da sorte são 20, 31 e 87. Tente usar mais a cor vermelha.

Uma gravidez surpresa pode acontecer. Você terá uma boa notícia no trabalho e no amor. Chegou a hora de finalmente deixar para trás uma fase complicada que você precisou aguentar!

Sagitário

Você deve ter cuidado com as traições de amigos ou no amor, por isso tente ser mais cauteloso com o que conta sobre si mesmo. Tente ser mais discreto para não atrair a inveja.

Problemas legais ou burocracias serão resolvidas de maneira positiva. Você é forte e decidido, então não deve ter medo de desafios.

Seu signo está em um processo de mudar de emprego ou iniciar novos projetos, em ambas as situações você será vitorioso. Seus números da sorte são 16, 06 e 32.

Você terá um fim de semana de reflexão em sua vida pessoal. No amor, um capricorniano ou escorpiano virá para ficar. Seu melhor dia será sábado e você receberá uma surpresa.

Capricórnio

Você deve dar algum tempo para si mesmo e levar em conta que nem tudo na vida é trabalho. Também é preciso parar de colocar obstáculos no amor e deixar que as pessoas o amem.

Tente usar mais amarelo para atrair abundancia. Este é um momento de prosperidade, por isso não deixe passar uma proposta de trabalho.

No amor, você deve ter cuidado. Evite ficar com duas pessoas ao mesmo tempo e confundi-las com os seus sentimentos. Aproveite este fim de semana para despertar sua consciência e perceber o que você realmente precisa em sua vida.

Você será convidado para festas, apenas tente se com os vícios e ser mais prudente. Seus números da sorte são 01, 24 e 30.

Aquário

Você terá uma força espiritual muito importante hoje! É o momento para conseguir aquilo que sempre desejou. Você deixará esses maus momentos para trás e terá uma fase de abundância, esteja aberto para tirar vantagem disso.

Existem pessoas em sua vida que o invejam e isso pode causar perdas. Seja forte e se proteja sempre! Para aquariano solteiro virá um amor do signo de Virgem ou Áries que será muito compatível.

Tente visitar as pessoas que você ama, lembre-se de que elas são o suporte de sua vida; dê a si mesmo alguns dias de descanso para conviver com os entes queridos. Seus números da sorte são 15, 60 e 71.

Peixes

Você deve ter cuidado com problemas nervosos ou enxaquecas, pois neste momento este é o seu ponto fraco. Aprenda a se liberar de situações e deixar algumas coisas para trás; só isso irá ajudá-lo a estar em paz.

Você está em um estágio de sua vida em que toma decisões importantes para prosperar. Trabalhe em você mesmo com muito amor e cuidado. Dê tempo a si mesmo.

Você terá sorte no sábado com os números 03, 21 e 77. Um animal de estimação pode chegar na sua vida. Cuida mais da saúde e alimentação para ter mais vitalidade.