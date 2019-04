O game Garena Free Fire foi o aplicativo que mais faturou no Brasil em 2018. Estima-se que os usuários gastaram 37 milhões de dólares.

A estimativa de receita do jogo battle royale foi divulgada pela plataforma Sensor Tower. Atualmente o game está disponível para Android e IOS. Confira:

Sensor Tower

Foram contabilizadas apenas as assinaturas feitas diretamente pelo aplicativo para tablets e smartphones.

“Nossas estimativas de receita são da App Store e do Google Play no Brasil entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018 e representam o gasto bruto do usuário”, revelou.

LEIA TAMBÉM: