Companhia Azul terá 162 voos extras durante a Semana Santa

Às vezes é só olhar pela janela para encontrar o nosso maior sonho. 📷@fabiomanoelrodrigues #PraCegoVer #PraTodosVerem Temos uma foto tirada da janela de dentro de um avião. Pela janela temos a traseira de um avião da Azul, com a porta aberta e a escada de embarque posicionada. O céu está claro e repleto de nuvens.