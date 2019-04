Buraco negro: cientista de 29 anos ‘produziu’ 1ª foto

A primeira foto de um buraco negro, divulgada em todo o mundo na última quarta-feira, não seria possível sem o trabalho da cientista norte-americana Katherine “Katie” Bouman, 29 anos. Foi ela quem desenvolveu o algoritmo capaz de coordenar as imagens captadas durante dois anos por radiotelescópios espalhados pelo mundo.

Katie é doutora em engenharia elétrica e ciência da computação pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ela disse que para fazer a foto do buraco negro com um único telescópio, o equipamento teria de ter quase o tamanho do planeta Terra. Como isso é impossível, foi preciso usar vários telescópios que, juntos, fizeram as vezes de um telescópio “do tamanho da Terra”.

Seu trabalho foi criar o algoritmo responsável por esse “milagre” de transformar a capacidade de vários telescópios pequenos na capacidade de um telescópio imenso e poderoso.