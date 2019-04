Após fracasso de missão espacial israelense, NASA envia mensagem de apoio: “Obrigado por nos inspirar”

A nave espacial israelense Beresheet fracassou ao tentar realizar o pouso na Lua nesta quinta-feira (12). Vários problemas técnicos culminaram para a situação.

Beresheet não realizou um pouso suave e terminou se chocando contra o satélite natural da Terra. A SpaceIL era responsável pelo projeto privado.

O programa custou cerca de 100 milhões de dólares e tinha duas metas: ser a primeira missão espacial privada e a primeira nave de Israel a pousar na Lua.

Por meio de Thomas Zurbuchen, administrador da agência espacial americana, a instituição mandou uma mensagem de apoio. O texto foi compartilhado no Twitter.

“O espaço é difícil, mas vale a pena os riscos. Se conseguíssemos todas as vezes, não haveria recompensa. É quando continuamos tentando que inspiramos os outros e alcançamos a grandeza”.

“Obrigado por nos inspirar TeamSpaceIL . Estamos ansiosos para futuras oportunidades para explorar a Lua juntos”, escreveu.

Space is hard, but worth the risks. If we succeeded every time, there would be no reward. It’s when we keep trying that we inspire others and achieve greatness. Thank you for inspiring us @TeamSpaceIL. We’re looking forward to future opportunities to explore the Moon together. pic.twitter.com/yZ35IJKOYC

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) April 11, 2019