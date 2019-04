WhatsApp libera nova versão do aplicativo para corrigir bugs

O aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp liberou nesta quarta-feira (10) uma nova versão do app para corrigir bugs.

WhatsApp for iOS 2.19.41 is available now on the App Store. It fixes some critical issues for the iPhone 4S. https://t.co/PSBxaEvHtM

A atualização é para o sistema operacional IOS e foi disponibilizada na Apple Store, conforme revelado pelo site especializado WABetaInfo.

Versão para Android

“O WhatsApp 2.19.98 para Android (versão estável) também está disponível na Play Store”. O objetivo é combater aplicativos modificados.

WhatsApp 2.19.98 for Android (stable version) is available on the Play Store.

WhatsApp has experimented some features in recent beta updates to protect the app.

Experiments are now in the stable version to fight WhatsApp mods.

Let's see what's going to happen: will WhatsApp win? https://t.co/oBcNDwIhCQ

