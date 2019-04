Vitamina de abacate, pepino e linhaça: bebida emagrece rápido e recarrega as baterias depois da atividade física

O abacate e a linhaça são dois ingredientes que contribuem para manter a saciedade após as refeições. O pepino tem alta quantidade de água e é ótima para hidratar o corpo após o esforço físico.

Já falamos sobre os benefícios do abacate aqui e como ele pode aportar nutrientes importantes. Confira a receita divulgada pelo sítio estrangeiro Style Craze, de vitamina para tomar todas as manhas.

Vitamina abacate, pepino e linhaça; confira receita

Ingredientes

Um abacate pequeno

Um pepino

Um punhado de linhaça

Uma pitada de sal

Preparação: Adicione a polpa do abacate, junto com pedaços cortados do pepino e as sementes de linhaça no liquidificador. Adicione o sal e bata até que a mistura fica homogênea.