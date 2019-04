Sonda OSIRIS-REx da NASA libera novo registro do gigantesco asteroide Bennu

A espaçonave OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana liberou um novo registro do gigantesco asteroide '101955 Bennu'.

A missão consiste em estudar e coletar amostras do asteroide. O lançamento do equipamento ocorreu no dia 8 de setembro de 2016.

A imagem impressionante foi compartilhada nesta quarta-feira (10) no Twitter. O arquivo mostra a superfície do objeto espacial.

“Essa rocha rachada [na parte superior] tem 69 pés de comprimento”, revelou a instituição americana. Confira a imagem registrada:

So we're clear, that rock was like that when I got here …

This image from DS:BBD Flyby 1 shows the rocky surface of Bennu just south of the equator. That cracked rock is 69 ft long, about the length of 4 parallel parking spots.

More detail: https://t.co/K6AIU86vNH pic.twitter.com/aQrHj5fLqP

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) April 10, 2019