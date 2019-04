LATAM lança pacote de novos voos para São Paulo

A LATAM Brasil anuncia novos voos como parte da sua contrapartida para o acordo de redução do ICMS sobre o combustível de aviação, firmado com o Governo do Estado de São Paulo.

Os voos criados pela LATAM têm como foco o seu hub (centro de conexões) de Guarulhos, projetando ainda mais conectividade ao terminal e estímulo econômico para a capital paulista.

Reprodução Latam/@visualapproachimages

Abaixo, os detalhes das novas operações da LATAM já abertas à venda:

Neste mês de abril, já começam a ser operados um novo voo diário da LATAM entre Guarulhos e o aeroporto do Rio de Janeiro (Santos Dumont), e mais 5 frequências semanais entre Guarulhos e Manaus;

Em maio, começarão a ser operados novos voos diários entre Guarulhos e os aeroportos de Belo Horizonte (Confins), Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Foz do Iguaçu e Salvador;

Em junho, começará a ser operado um voo diário em nova rota entre Guarulhos e Navegantes.

Confira os detalhes das novas operações da LATAM que serão abertas à venda em breve:

Novos voos diários entre Guarulhos e São Luís;

Mais 2 frequências semanais entre Guarulhos e Recife;

Mais 1 frequência semanal entre Guarulhos e Salvador;

2 voos diários em nova rota entre Guarulhos e Cuiabá.

Atualmente, são 33 destinos domésticos e 24 destinos internacionais servidos por voos diretos da companhia a partir do maior aeroporto paulista.

