Com câmera tripla, novo Samsung Galaxy A80 será vendido no Brasil

A Samsung apresentou o novo Galaxy A80. O aparelho chega com uma tela cheia, a primeira câmera rotativa da marca e uma bateria inteligente. Segundo a marca, informações sobre o lançamento do produto no Brasil serão compartilhadas em breve.

O smartphone traz um espírito digital. “Feito para a ‘Era da Live’: Desenvolvido para nativos digitais que querem interagir, jogar e compartilhar em tempo real”, revelou.

Câmera rotativa

O aparelho vem com a primeira câmera rotativa da Samsung. As três câmeras são ativadas automaticamente na parte de trás do telefone quando os usuários iniciam o aplicativo. O mecanismo da câmera gira quando os usuários selecionam o modo selfie.

Com a câmera principal de 48MP, os usuários podem agora gravar imagens seja de dia ou de noite. A Câmera de Profundidade 3D do Galaxy A80 proporciona cenário para fotos e vídeos. Segundo a marca, a lente UltraWide oferece o mesmo ângulo de visão do olho humano.

O modo de vídeo Super Estável (Super Steady) ajuda o usuário a capturar conteúdo com facilidade, reduzindo o tremido para garantir vídeos de ação suaves e de nível profissional.

Display Infinito

O celular vem com o novo Display Infinito da Samsung. Tem tela FHD+ Super AMOLED de 6,7 polegadas que oferece conteúdo com detalhes mais vívidos.

Bateria

A bateria é de 3.700mAh e tem o recurso de carregamento super-rápido de 25W. O Galaxy também possui uma bateria inteligente que aprende a rotina diária padrões de uso de aplicativos para otimizar o consumo de energia do telefone.

Desempenho e recursos

O Intensificador Inteligente de Desempenho conta com software de otimização de desempenho por Inteligência Artificial (IA), que ajusta bateria, CPU, RAM e a temperatura do seu dispositivo com base no uso particular.

Samsung

O Bixby Rotinas aprende os padrões de uso de aplicativos e funcionalidades e analisa os hábitos para saber de quais recursos precisa, e quando precisa deles.

A plataforma Samsung Knox foi desenvolvida para proteger o aparelho. Com o Samsung Pass, é possível acessar aplicativos e sites através da autenticação biométrica. O Galaxy A80 está disponível globalmente em três cores: Rosê, Prata e Preto.

