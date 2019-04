Estes vegetais estão lotados de proteínas e podem ser uma boa para substituir a carne vermelha ou a ingestão descontrolada de proteína animal.

Não estamos tentando converter ninguém ao vegetarianismo, no entanto, o número de estudos que ligam o consumo desses tipos de carne com risco de mortes cardiovasculares vem aumentando consideravelmente nos últimos anos.

Por esse motivo é importante levar em consideração fontes distintas de proteínas. E nada melhor do que alguns vegetais, tão ricos quantos as carnes em quantidade de macronutrientes, porém, com os benefícios de conter poucas gorduras e boas quantidades de fibras.

Reprodução/ Pixabay

Confira esta lista divulgada pelo sítio estrangeiro Web MD de alimentos que podem fazer parte de qualquer dieta, seja ela para emagrecer, para construir musculatura ou até se você é um atleta.

Estes vegetais são ótimos para incrementar a quantidade de proteína em cada refeição