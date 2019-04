Tecnologia: Samsung revela novo Galaxy A80 com câmera 'rotatória'

A empresa sul-coreana Samsung revelou nesta quarta-feira (10) o novo Galaxy A80. Como destaque, o aparelho vem com câmera 'rotatória'. Confira:

Ele chega com um bom conjunto fotográfico, sendo câmera tripla (de 48 MP, 8 MP e 3D). Confira todas as especificações técnicas do celular:

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera (principal e selfie): rotatória e tripla, de 48 MP, 8 MP e 3D

Sistema: Android 9 (Pie)

Processador: octa-core com velocidade de até 2,2 GHz

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Capacidade da bateria: 3.700 mAh

“O display New Infinity maximizado é quase sem moldura – sem entalhes e sensores”, revelou a empresa. Está disponível em três cores:

O Samsung Galaxy A80 vem com bateria de 3.700 mAh e 'carregamento super rápido' de 25w (25W Super Fast Charging).

Tem memória RAM de 8 GB e armazenamento de 128 GB. Ainda não há previsão de preço e data de lançamento do aparelho no Brasil.

