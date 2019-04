Impressionante! Pesquisadores divulgam a primeira imagem já registrada de um buraco negro

Astrônomos divulgaram a primeira imagem já registrada de um buraco negro. A impressionante captura foi compartilhada nesta quarta-feira (10).

O arquivo, registrado pelo projeto 'Event Horizon Telescope' (EHT), foi divulgado pela National Science Foundation. Confira o black hole:

Pesquisadores japoneses contribuiram para as observações de mudança de paradigma do gigantesco buraco negro no coração da distante galáxia Messier 87.

Este buraco negro está a 55 milhões de anos-luz da Terra. Ele tem uma massa de 6,5 bilhões de vezes a do tamanho do Sol.

You're looking at the first ever image of a black hole. It was captured by the #NSFFunded @ehtelescope project. #ehtblackhole #RealBlackHole https://t.co/6dglvqrvOs pic.twitter.com/0hclANf4tc

NASA

A NASA também revelou: “É um lugar onde uma grande quantidade de massa foi espremida em um espaço minúsculo”.

Ainda segundo a agência espacial americana, a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar de um buraco negro.

Hearing about #BlackHoles this morning? Here's a refresher on what a black hole IS. 🤔 It's a place where a large amount of mass has been squeezed into a tiny space. The gravity is so strong that not even light can escape from a black hole. Learn more: https://t.co/lkbaYWv5cz pic.twitter.com/RVuuxpaJPG

— NASA (@NASA) April 10, 2019