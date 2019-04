Os signos do zodíaco que sempre jogam a culpa nos outros

Alguns signos do zodíaco não assumem seus erros facilmente e, inclusive, podem tomar a péssima decisão de jogar a culpa nos outros.

Confira se você está na lista:

Aquário

O aquariano pode ter dificuldade para enxergar as próprias falhas e isso faz com que ele acabe colocando a culpa nos outros. Infelizmente, essa atitude coloca muitos dos seus relacionamentos à prova e pode terminar afastando pessoas importantes.

Gêmeos

O geminiano não gosta de ser confrontado e, apesar de amar levar os créditos, ele tenta sempre desviar a sua culpabilidade quando a situação fica ruim. Eles são bons em esconder esse lado e conseguem convencer os outros e sair ilesos.

Virgem

Quando está muito ligado ao ego, o virginiano leva o seu perfeccionismo para um lado perigoso e pode realmente acreditar que só os outros têm a culpa, enxergando-se como pessoas “boas demais para errar”. Isso faz com que eles passem por alto algumas responsabilidades e critiquem sem razão.

Capricórnio

O capricorniano sempre justificam os erros e pode ter muita sede de vencer, duas características que podem levá-lo a se comportar com frieza, sem se preocupar com as consequências de ser injusto e jogar a culpa em alguém.

Libra

Em algumas ocasiões o libriano pode tentar ao máximo não se posicionar e fugir dos confrontos, duas coisas que o fazem não assumir algumas responsabilidades – especialmente os erros. Ele pode até sentir remorso, mas ainda assim prefere não levar a culpa sozinho.