O novo recurso do WhatsApp que surpreenderá os usuários

O WhatsApp já começou a planejar a integração com o Facebook. A medida foi anunciada pela plataforma no início de março.

Com isso, o aplicativo de mensagens instantâneas prepara novos ajustes, conforme revelou o site especializado WABetaInfo.

FAST NEWS: WhatsApp is going to allow the user to post status updates.. on Facebook, as story!

Screenshots and the feature will be available in future.. — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 9, 2019

Como novidade, o WhatsApp vai permitir que o usuário do app publique atualizações de status no Facebook (como stories), isso sem sair do aplicativo de mensagens.

O recurso deve ser semelhante ao disponível no Instagram, onde é possível compartilhar também no Facebook automaticamente, tudo no mesmo momento.

Versão beta: O recurso está em desenvolvimento e ainda não sabemos quando será disponibilizado para todos os usuários.

Grupos do app

O WhatsApp também libera novas configurações de privacidade para grupos (Android e iOS beta). No entanto, o lançamento é lento, revelou o portal.

WhatsApp is still rolling out the new Privacy Settings for Group (Android and iOS beta) in recent updates.

The roll out is incredibly slow, so don't worry if the feature is not enabled for you yet. Be patient. — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 10, 2019

