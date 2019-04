O aplicativo do game Free Fire trava ou fecha inesperadamente? Confira o que fazer

O aplicativo do game Free Fire trava ou fecha inesperadamente no seu celular? A Garena disponibiliza um tutorial com algumas orientações.

“Se o seu jogo continuar a falhar ou a sair inesperadamente, pode ser que o seu dispositivo esteja com pouca memória disponível”, revelou a empresa. Aqui estão algumas sugestões para corrigir isso:

Feche todos os outros aplicativos antes de ativar o Free Fire

Mude o ajuste gráfico no jogo para baixo. Você pode facilmente fazer isso clicando no botão "configurações" no canto superior direito e escolhendo a qualidade gráfica no menu de configurações

Não carregue o telefone durante a reprodução

Limpar dispositivo se você estiver usando dispositivos Android

Feche o aplicativo a cada 20 a 30 minutos se o problema persistir

A Garena também orienta: “Se nenhuma das opções acima ajudar, entre em contato conosco aqui”. O game está disponível para Android e iOS.

