A Volkswagen deve anunciar a chegada o Jetta esportivo nos próximos dias, como foi anunciado por vários sítios especializados em automóveis.

Este modelo já é comercializado os Estados Unidos e chega este mês à Argentina, o que aumenta a especulação sobre a chegada dele ao Brasil.

O carro, que usa a plataforma do Golf, deve concorrer com o Honda Civic Si. Com 240 cavalos de potência, o motor de 2.5 litros é capaz de acelerar o Jetta GLI a 100Km/h em 6,5 segundos.

Sobre a transmissão, esta será automática de com 7 velocidades e suspensão dianteira. Os preços e demais acessórios não foram divulgados, mas as informações devem chegar em breve.

Jetta 2019 GLI: confira fotos do esportivo da Volkswagen; carro deve chegar em maio ao Brasil