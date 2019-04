Os signos do zodíaco que serão mais afetados por Júpiter retrógrado em Sagitário

Júpiter, o planeta da expansão e crescimento, acaba de entrar em movimento retrógrado no signo de sagitário. Esta é uma fase importante que durará entre 10 de abril a 11 de agosto de 2019.

Confira os signos que serão mais afetados por este trânsito:

Sagitário

Este trânsito pode estar diretamente ligado aos relacionamentos e romance. Portanto, este signo terá grandes sentimentos e reflexões sobre o assunto. É possível que as coisas se movimentem e haja muito mais ação do que o esperado, o que pede cautela especialmente com aquilo que o incomoda. Prepara-se para ter mais paciência na vida amorosa e agir com muita honestidade para poder tirar o melhor proveito deste trânsito.

Gêmeos

O geminiano costuma focar em muitas coisas ao mesmo tempo e neste momento de muitas reflexões, pode se sentir perdido e disperso. Não é a hora de tentar salvar todos os males do mundo! Você precisa priorizar e focar naquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Suas ações são necessárias, mas é preciso compreender o que se deseja e como alcançar o que é necessário e traz felicidade.

Peixes

Esta fase pode ser difícil e nos levar a reflexões sobre situações traumáticas. Coragem e crescimento serão exigidos e nós sabemos que isso não é nada fácil. Chegou o momento da superação! Além de cuidar da saúde emocional, é preciso aceitar que algumas situações fogem do nosso controle e tudo o que podemos fazer é respirar, analisar e seguir em frente com os propósitos renovados.