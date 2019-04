5 coisas importantes que todo signo deve levar em conta durante Júpiter retrógrado em Sagitário

Júpiter, um planeta alegre que representa a expansão e crescimento, está desacelerando e retrocedendo no signo de Sagitário de 10 de abril a 11 de agosto de 2019.

Como lidamos com um movimento retrógrado, é possível que não sintamos tanto otimismo nesta fase, mas sua devida importância merece ser dada, pois ela será crucial para o nosso futuro e pode influenciar os acontecimentos mais marcantes de 2019.

Confira 5 coisas que todos devemos levar em conta durante esta fase:

1. O que o Júpiter retrógrado em Sagitário representa

Este trânsito chega para desacelerar nossas iniciativas e este é o momento de analisar, refletir e fazer todas as perguntas sobre o que desejamos, entendendo também o equilíbrio entre “ter” e “precisar”.

Está aberta a temporada dos filósofos e todos devemos expandir a mente e enxergar além do que acreditamos ser o limite!

2. Se entenda e entenda os outros

É possível que fiquemos mais pensativos e focados em fazer um trabalho interno importante em nosso ser. Isso exige tempo e devemos ser compreensivos.

3. Não tenha medo de ser realista

Conseguiremos ter uma perspectiva mais equilibrada e justa sobre a nossa vida. Por isso, tente não se frustrar sentindo a falta dos sonhos e romantismos, mas sim tente avaliar aquilo que realmente é capaz de fazer você ser alguém melhor.

Lembre-se que esta fase pode representar escolhas e decisões importantes para os relacionamentos – especialmente para as mulheres. É necessário estar preparado para ter alterações de opinião ou enfrentar mudanças que não imaginávamos.

4. Trabalhe o desapego

Se você é do tipo que já tem imagens prontas do que deseja para o futuro, tente moderar. Não se apegue com tanta força ao físico que quer alcançar, a promoção na carreira que almeja e outros detalhes, mas sim prefira estar aberto para poder receber as novidades do caminho. Tenha em mente que tudo muda e as coisas podem inclusive sair até melhor do que idealizamos.

5. Equilíbrio e liberdade

Neste momento, sua voz interior precisa ser ouvida e só conseguimos fazer isso quando desaceleramos , equilibramos nossas vidas e somos cientes da nossa liberdade.

Devemos admitir que nem sempre temos as respostas, para só então aprender como crescer e conquistar a melhor versão de nós.