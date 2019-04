Epic Games libera hotfix para solucionar pequeno bug no Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta quarta-feira (10) um novo hotfix para solucionar pequeno bug no popular game Fortnite.

Em postagem no Twitter, a empresa relatou o problema que afetava o jogo. O bug foi identificado no “Modo Arena”.

Nós acabamos de soltar um hotfix para resolver o problema de jogadores ganharem apenas 25 de HP no modo Arena ao invés de 50HP. Obrigado por sua paciência. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) April 10, 2019

v8.30

Manutenção no game battle royale: Separamos as notas de atualização do v8.30, também divulgadas nesta quarta-feira. Confira:

Os servidores foram fechados! Recarregue suas baterias com as Notas de Atualização do v8.30:https://t.co/icEQF7AmAc — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) April 10, 2019

