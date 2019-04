Companhia aérea regional Passaredo anúncia aumento na oferta de voos

A Companhia aérea Passaredo anunciou novas frequências de voos ligando Ribeirão Preto às cidades de Uberlândia (UDI) e Goiânia (GYN). As novas operações reforçam a atuação da empresa no mercado aéreo regional e levam em conta a criação do plano de incentivo à aviação do Governo de São Paulo previsto para entrar em vigor em 01 de junho.

Uma nova frequência anunciada com início em 22 de abril é o voo conectando Goiânia/Ribeirão Preto/Guarulhos. Os destinos serão operados de segunda a sábado. A rota de retorno será operada de domingo a sexta partindo de Guarulhos.

Passaredo

Outra nova oferta ligará Uberlândia a Brasília com início também no 22 de abril, com voos diretos. O destino será operado de domingo a sexta. Já o retorno Brasília/Uberlândia ocorrerá de segunda a sábado.

A cidade mineira também ganha nova ligação com Ribeirão Preto (voo direto) e Rio de Janeiro (aeroporto Santos Dumont ligação operada com uma escala). As saídas de Uberlândia para Ribeirão Preto e Rio de Janeiro ocorrerão de segunda a sábado.Já os retorno do Rio de Janeiro e Ribeirão Preto para Uberlândia acontecem de domingo a sexta.

As novas operações possibilitarão conectividade a toda a malha operada em codeshare com a LATAM e interline com a GOL.

Com informações da Passaredo

