A característica simples que pode atrair relacionamentos felizes e duradouros

Um relacionamento saudável e duradouro pode ser o desejo de muitas pessoas, mas também pode gerar diversas dúvidas, especialmente quando pensamos em como podemos atrair esta realidade para a nossa vida amorosa.

Em um artigo publicado no Psychology Today, o psicológo Lawrence Josephs reuniu uma série de estudos para mostrar que uma característica relativamente simples pode ser a responsável por promover relacionamentos bem-sucedidos: a autenticidade.

De acordo com as pesquisas realizadas por Josephs, Warach, Goldin, Jonason, Gorman, Kapoor e Lebron (2019), as pessoas que mostram realmente quem elas são tem muitos mais chances de viver um relacionamento saudável e duradouro.

Confira as evidências que explicam mais sobre o assunto:

Duração

O estudo 1 concluiu que os indivíduos que são autênticos tem melhores resultados no relacionamento de longo prazo em comparação com indivíduos que se esforçam muito para conseguir o que querem e estão no topo das características do narcisismo , do maquiavelismo e da psicopatia. Além disso, a autenticidade está associada à inteligência emocional.

Reprodução / Giphy

Apego

O estudo 2 mostra que indivíduos com alta autenticidade exibem abertura emocional , transparência e disponibilidade, tendo comportamentos que mostram interesse, sentimentos e desejo de apresentar seus parceiros às suas famílias.

As pessoas que “são elas mesmas” não são só dotadas de autenticidade, elas também são ricas em apego saudável e possuem níveis baixos de narcisismo.

Reprodução / Giphy

Atração

O estudo 3 demonstrou que, em um contexto de namoro, os indivíduos que “são eles mesmos” são mais atraentes do que os indivíduos que se esforçam muito para aparentar.

Reprodução / Giphy

Disponibilidade e interesse

O estudo 4 mostrou que quando alguém sente que não é seguro ser ele mesmo, é mais provável que as coisas se dificultem, demorando mais tempo para responder mensagens ou marcar um novo encontro, por exemplo.

No entanto, quando a pessoa sente segurança em demonstrar quem ela é, as probabilidades de demonstrar interesse e disponibilidade são maiores, acelerando a criação de uma conexão.

Se você está na fase dos encontros, agora já sabe que tentar “impressionar” o outro não é melhor saída para iniciar um relacionamento bem sucedido e duradouro. É hora de apostar na autenticidade!