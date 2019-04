Twitter limita número de contas que você pode seguir diariamente

O Twitter limitou o número de contas que você pode seguir diariamente. O anúncio foi feito pela plataforma nesta segunda-feira (8).

A medida é para combater bots (programa de computador que executa automaticamente tarefas repetitivas pela Internet).

“Estamos mudando o número de contas que você pode seguir a cada dia: de 1.000 para 400”, revelou. Confira o comunicado:

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 8, 2019