Tecnologia: Divulgadas supostas imagens do próximo Asus ZenFone 6 5G

O Zenfone 6 deve ser o próximo lançamento da Asus. E a expectativa é que o aparelho chegue com um bom incremento tecnológico.

Rumores sugerem que o smartphone terá compatibilidade com rede 5G, próxima geração de rede móvel. Ele também deve ter um design Dual-Slider. Confira:

A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) April 7, 2019

As novas imagens do celular foram compartilhadas pelo conhecido EvLeaks. No entanto, são renderizações conceituais e podem não ser necessariamente o design final do aparelho. Confira:

LEIA TAMBÉM: