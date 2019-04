‘Pergunte Qualquer Coisa’: Epic Games responde questionamentos sobre o 'Modo Criativo' do Fortnite

‘Pergunte Qualquer Coisa’ é um projeto criado pela desenvolvedora Epic Games. No programa os jogadores fazem perguntas sobre o game Fortnite.

Recentemente a empresa respondeu questionamentos sobre o 'Modo Criativo' do jogo. E o conteúdo analisado já está disponíveis para os usuários.

“Recentemente nós tivemos um Pergunte Qualquer Coisa (PQC) sobre o Modo Criativo lá no nosso subreddit e foi demais! Confira aqui todas as perguntas e respostas”, revelou no Twitter.

Os assuntos questionados são os mais variados possíveis. Confira o ‘Pergunte Qualquer Coisa’ completo neste link. Veja algumas:

P: Vocês têm planos de implementar simulações de círculos de tempestade para que possamos praticar situações de fim de jogo?

R: Sim! Já temos planos para isso, mas é um pouco complicado do ponto de vista técnico, e é por isso que ainda não conseguimos implementar. Mas nosso objetivo é que vocês possam executar as próprias "minipartidas" do BR nas suas ilhas, com tempestades configuráveis, ônibus, etc. É complicadinho porque o Modo Criativo permite que vários jogos sejam executados ao mesmo tempo no mesmo servidor. Mas vamos dar um jeito!

P: Vocês vão implementar uma ferramenta que nos permita copiar e colar estruturas construídas como um todo?

R: Sim! A primeira versão desse recurso será lançada em breve. Vocês poderão selecionar vários objetos ao mesmo tempo e copiar ao redor deles. Isso inclui objetos e quadrados de estrutura ou uma combinação dos dois. Acabamos de ter uma conversa aqui no escritório sobre qual botão designar para o novo recurso de seleção.

P: Eu queria muito ver o Thanos no Modo Criativo e também pedras sombrias e pedras pulo.

R: Nada de Thanos por enquanto, mas com certeza vamos implementar vários consumíveis para você colocar na sua ilha, inclusive pedras pulo.

